Demokrasiye ve hukuka güvendi

Cüzzam çalışmalarıyla tanınan tıp doktoru, akademisyen, yazar, eğitimci Prof. Dr. Türkân Saylan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ni (ÇYDD) 1989’da kurdu. Atatürk ilkelerini korumak, geliştirmek ve çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insanlara ulaşmak amacıyla ÇYDD’yi hayata geçirdi. Saylan, akademik başarıları, sivil toplum kuruluşlarındaki etkin rolleriyle Türkiye’nin önemli kadın figürlerinden biridir. 18 Mayıs 2009’da 79 yaşında meme ve akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitidi. Ancak, bıraktığı miras ve kazandığı saygınlık, onun anısını daima canlı tutmaktadır.

Prof. Dr. Ayşe Yüksel

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kadın, çocuk, hayvan hakları ve doğanın korunmasını savunmaktan asla vazgeçmeyen ÇYDD’nin 36. kuruluş yıl dönümü kutladı. ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, derneğin 36’ncı yılında yayımladığı mesajda “Daha fazla insana ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Yüksel’in mesajı şöyle:

KIZLAR OKUTULDU

Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı 16 aydın insanın başlattığı bu hareket, yüz binlerce gencimizin umudu haline geldi. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve kız çocuklarının okullaşmasını desteklemek en büyük önceliklerimizden biri oldu. Bugüne kadar 107 bin 74 kız öğrencinin hayatına katkıda bulunduk.

HEP ÇÖZÜM ÜRETTİK

‘Bir Işık Da Siz Yakın’ projemiz ile 65 bin 567 üniversite öğrencisini eğitim hayatlarında yalnız bırakmadık. 36 yıl boyunca, toplumsal dayanışma gerektiren her durumda kamucu çözümler üretmeye çalıştık. Gelişen dünyaya uyum sağlamak adına dijital dönüşüm sürecimizi de büyük oranda tamamladık.

DEVAM EDİYORUZ

Daha fazla insana ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. 117 şube ve 10 temsilciliğimiz ile yolumuza devam ediyoruz. Başta Türkan Saylan Hocamız olmak üzere aramızdan ayrılanları üyelerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Aydınlık yarınlar için hep birlikte yürümeye devam edeceğiz.