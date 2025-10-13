

Seyfi Dursunoğlu zatürre tedavisi gördüğü hastanede 17 Temmuz 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Huysuz Virjin karakteriyle tanınan sanatçının vefatından sonra mirası çok konuşuldu.

YEĞENLERİ DAVA AÇTI

Dursunoğlu, hayattayken birçok kez dile getirdiği şekilde, oturduğu Üsküdar'daki evini ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'na (ÇYDD) bıraktı. Ancak Dursunoğlu'nun yeğenleri Cemal Erhan Saydam ile Evren Saydam ise mirasta hak sahibi olduklarını iddia ederek vasiyetin iptali için dava açtı.

İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, yapılan yargılama sonunda iki yeğenin açtığı davayı reddetti.

İstinafa taşınan davayla ilgili bugün gazeteci Müge Dağıstanlı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Dağıstanlı, "Vasiyeti gerçekleşti! Seyfi Dursunoğlu'nun, Üsküdar'daki villasını ve banka hesabındaki tüm maddi birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktığı mahkemece resmileşti. Bu miras ile sayısız öğrenci daha burs alabilecek" ifadelerini kullandı.

"DOSYANIN İSTİNAF İNCELEMESİ DEVAM ETMEKTE"

Bu iddianın ardından ÇYDD'den yapılan açıklamada hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Merhum bağışçımız Seyfi Dursunoğlu’nun derneğimiz lehine yapmış olduğu vasiyetname için iki yasal mirasçısının açmış olduğu iptal davası asliye hukuk mahkemesince reddedilmiş, davacılar kararı istinaf etmiştir, dosyanın istinaf incelemesi devam etmektedir.

"Derneğimizce açılan vasiyetnamenin tenfizi davası ise ilk derece mahkemesi olan asliye hukuk mahkemesinde görülmektedir."

"Merhum bağışçımız Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyetnamesinin hukuksal süreçleri halen devam etmektedir. Merhum bağışçımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz."