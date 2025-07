Leonardo da Vinci’nin Rönesans dönemine damgasını vuran efsanevi çizimi Vitruvius Adamı, beş asır sonra yeni bir sırra daha kapı araladı. Sanat, anatomi ve matematiği ustalıkla bir araya getiren bu ikonik figür, aslında düşündüğümüzden çok daha fazlasını içeriyor olabilir.

GİZLİ ANAHTAR BACAKLARIN ARASINDA BULUNDU

Londra merkezli diş hekimi Dr. Rory Mac Sweeney, çizimdeki geometrik oranları yeniden analiz ederek dikkat çekici bir iddiada bulundu: Da Vinci’nin figürün bacakları arasına gizlediği eşkenar üçgen, yalnızca estetik bir detay değil; doğanın en verimli yapılarından birine yapılan bilinçli bir gönderme.

Sweeney'e göre bu üçgen, diş hekimliğinde çene fonksiyonlarını yöneten ve “Bonwill Üçgeni” olarak bilinen anatomik yapıyla birebir örtüşüyor.

CEVAP: 1.64

Çizimde kullanılan üçgenin kare ve daire arasındaki oranı 1.64 olarak verdiğini belirten Dr. Sweeney, bu sayının doğada sıkça karşılaşılan ve verimli kristal yapılar ile insan anatomisinin ortak matematiksel dilini yansıttığını ifade etti. Bu oran, ideal yapılarla ilişkilendirilen 1.6333 değerine neredeyse birebir yakın.

“Vücudumuz, evrenin planıyla inşa edilmiş olabilir”

Sweeney, Leonardo’nun bu oranları kullanarak yalnızca bir insan figürü değil, aynı zamanda evrensel bir yapı planını yansıttığını savundu. Ona göre Vitruvius Adamı, insan vücudunun tıpkı kristallerde, kafatasında ve hatta kürelerin en sıkı paketlenişinde görülen aynı geometrik düzenle inşa edildiğine dair sezgisel bir kanıt sunuyor.

“Leonardo, vücudumuzun evrendeki aynı matematiksel zarafetle inşa edildiğini sezmişti.”

— Dr. Rory Mac Sweeney

BİLİMSEL YAYIN YAPARAK DOĞRULADI

Sweeney’nin bu dikkat çekici analizi, Journal of Mathematics and the Arts adlı akademik dergide yayımlandı. Makalenin sonuç kısmında, “Leonardo da Vinci'nin figürün bacakları arasındaki eşkenar üçgene yaptığı açık gönderme, çizimin nasıl inşa edildiğini gösteriyor ve onun orantı seçimlerinin anatomik temelini ortaya koyuyor.” ifadelerine yer verildi.