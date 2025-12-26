Görüntülerde, Meili Kar Dağları’nın zirvelerinin kızıl ve turuncu tonlara bürünerek adeta yanıyormuş gibi göründüğü anlar yer aldı. Dağın bu şekilde aydınlanması, bölgede yangın çıktığı yönünde yorumlara neden oldu. Kısa sürede çok sayıda kişi, görüntülerin gerçekliğini sorguladı.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Uzmanlar, görüntülerin bir yangına değil, tamamen doğal bir olaya ait olduğunu açıkladı. Ortaya çıkan manzaranın, “alpenglow” olarak bilinen nadir bir doğa olayı olduğu belirtildi. Alpenglow, güneşin doğuşu ya da batışı sırasında ışınların dağ zirvelerine düşük açıyla vurması sonucu oluşuyor.

ALPENGLOW NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Alpenglow, özellikle karlı ve yüksek dağlık bölgelerde görülüyor. Güneş ışınlarının atmosferde kırılması, bulut hareketleri ve zirvelerdeki kar örtüsü, kızıl ve pembe tonların daha da belirgin hale gelmesine yol açıyor. Bu durum, dağın alev almış izlenimi vermesine neden oluyor.

MEILI KAR DAĞLARI DOĞA OLAYLARIYLA ÜNLÜ

Yunnan eyaletinde bulunan Meili Kar Dağları, yıl boyunca sis, bulut denizi ve ışık oyunlarıyla biliniyor. Bölge, fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için önemli bir cazibe merkezi olarak öne çıkıyor. Daha önce de benzer optik illüzyonların kayda geçtiği bölgede, alpenglow olayının belirli mevsimlerde daha sık gözlemlendiği ifade edildi.

Uzmanlar, bu tür görüntülerin sık sık yangınla karıştırıldığını belirterek, özellikle sosyal medyada paylaşılan görüntülerin doğruluğunun teyit edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Meili Kar Dağları’ndaki olayın tamamen doğal bir ışık yansıması olduğu ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı vurgulandı.