Çin'in güneybatısında yer alan Lanying köyündeki 23 hane, deniz seviyesinden 3 bin fit yükseklikteki dağ yamacını çekiç ve keskilerle oyarak araç geçişine uygun hale getirdi. Bu anıtsal girişim, dış dünyadan tamamen izole olan topluluğun lojistik ve ekonomik haritaya bağlanmasını sağladı.

UÇURUM YOLU HANGİ ŞARTLARDA İNŞA EDİLDİ?

Lanying köyünde yaşayan yaklaşık 80 kişi, 2001 yılında köylerini dış dünyaya bağlayacak bir araç yolu açma kararı aldı. Coğrafi yapının darlığı ve bütçe yetersizliği nedeniyle ağır inşaat ekipmanlarının kullanılamadığı projede, her hane 1,2 kilometrelik güzergahın belirli bir bölümünü elle oymakla görevlendirildi. Köylülerin sadece çekiç ve keski kullanarak yolun kaba temelini tamamlaması yaklaşık dört yıl sürdü.

BÖLGESEL YETKİLİLER NE ZAMAN DEVREYE GİRDİ?

Köylülerin kendi imkanlarıyla açtığı ilkel hat, uzun yıllar boyunca temel ulaşım koridoru olarak kullanıldı. Chongqing bölge yetkilileri, 2016 yılında bu tehlikeli güzergahın genişletilmesi ve yapısal olarak güçlendirilmesi projesine resmi onay verdi. Resmi destekle birlikte yolun modernizasyonu sağlanırken, projenin bölgedeki yoksulluğu hafifletme stratejisinde kritik bir rol oynadığı açıklandı.

YOLUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Lanying Uçurum Yolu, aşırı dar yapısı ve bazı bölümlerinde yüzde 22,9'u bulan dik eğimi nedeniyle dünyanın en tehlikeli yolları arasında kabul ediliyor. Güvenli bir seyrüsefer için yüksek sürüş becerisi gerektiren bu rota, aynı zamanda Chongqing'in en derin kanyonu olan Lanying Büyük Kanyonu'na doğrudan cephe sağlıyor. Yol, günümüzde hem yerel halkın lojistik ihtiyacını karşılıyor hem de ekstrem güzergah meraklılarının ilgisini çekiyor.