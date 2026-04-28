Sarı Nehir’in üst kesimlerinde konumlanan santral, 2.320 megavatlık kurulu gücüyle milyonlarca hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede üretim yapabiliyor. Ancak proje yalnızca bir hidroelektrik santral olmanın ötesine geçiyor. Aynı zamanda daha büyük bir enerji dönüşüm planının parçası olarak hayata geçirilen bu tesis, hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisini bir araya getiren entegre bir sistemin merkezinde yer alıyor.

Planlanan enerji kompleksinin tamamlanmasıyla birlikte toplam kapasitenin 31,12 gigavata ulaşması hedefleniyor. Bu da projeyi yalnızca Çin için değil, küresel ölçekte de en büyük yenilenebilir enerji girişimlerinden biri haline getiriyor.

Projeyi öne çıkaran bir diğer unsur ise inşa edildiği zorlu şartlar. Yüksek rakım nedeniyle düşük oksijen seviyeleri, sert hava koşulları ve lojistik zorluklar, süreci oldukça karmaşık hale getirdi. Buna rağmen santralin tüm üniteleri başarıyla tamamlanarak ulusal elektrik şebekesine bağlandı ve tam kapasiteyle çalışmaya başladı.

Bu dev yatırım, Çin’in artan enerji talebini karşılamanın yanı sıra karbon emisyonlarını azaltma hedefleri açısından da kritik bir rol oynuyor. Uzun mesafeli iletim hatlarıyla desteklenen proje, farklı yenilenebilir enerji kaynaklarının birlikte ve verimli şekilde kullanılmasına örnek gösteriliyor.

Çin, halihazırda dünyanın en büyük hidroelektrik kapasitesine sahip ülkeleri arasında yer alıyor. Bu tür projelerle hem enerji üretiminde gücünü artırmayı hem de temiz enerji dönüşümünü hızlandırmayı sürdürüyor.