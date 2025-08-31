Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Türkiye’nin ilk kadın dağcılarından ve Ağrı dağına ilk tırmanan kadın olan eski Türkiye rekortmeni milli atlet yaşamını yitirdi.

Türkiye’nin ilk kadın dağcılarından olan ve Ağrı dağına ilk tırmanan kadın ünvanını elinde bulunduran, Dağcılık Federasyonu’nun yönetim kurulunda ilk kadın yönetici olan İlknur Kumul Himmelsbach (83) yaşamını yitirdi.

BAYRAK TAKIMINDA REKOR KIRDI

1959/60 yıllarının 4x100 metre kadın bayrak milli takımında yarışan ve rekor kıran Himmelbach Ankara'da, Avustralya Büyükelçiliği'nde imigrasyon dairesi sorumluluğundan emekli olduktan sonra eşi Hans Himmelsbach ile birlikte Bodrum’a yerleşti.

Hans Himmelbach 10 Aralık 2010 tarihinde Torba’da yaşamını yitirdikten sonra Torba Mezarlığı’na defnedildi.

EŞİNİN YANINA ÜÇ YIL ÖNCE YAPTIRDIĞI MEZARA DEFNEDİLDİ

İlknur kumul Himmelsbach için bugün Torba Camii’nde kılınan öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ünlü dağcının kızı Tatiana Himmelsbach, kızı Aurora Himmelsbach ve Alman uyruklu eşi Jan Heidinger ile bir avuç komşusu katıldı. Cenaze törenine dağcılık sporundan veya federasyondan kimsenin bulunmaması yürekleri burktu.

Cenazede kadınların erkeklerle birlikte saf tutarak namaz kıldığı görüldü. Ünlü dağcının 15 yıl önce kaybettiği ve Torba Mezarlığı’nda toprağa verdiği eşi Hans Himmelsbach’ın yanında üç yıl önce mezar yerini ayırttığı yere defnedilmesi görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Annesinin toprağa verildiği sırada göz yaşlarına boğulan kızı Tatiana annesinin mezarı başındaki taşın yanına anne ve babasının birlikte olduğu fotoğrafı yerleştirdi. Tatiana Himmelsbach “Annemin ölüm haberini aldığımızda Almanya’daydık, bize dağcılık ve spor sevgisini aşılamıştı, acımız büyük” diye konuştu.