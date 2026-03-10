Aksaray'da Mustafa Yağız Edik (16) ile R.M. (16) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine R.M., yanındaki bıçakla Edik'i göğsünden yaraladı.
16 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Mustafa Yağız Edik kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli R.M. olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Edik, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
OLAY YERİNDE İKİ BIÇAK BULUNDU
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda kaçan şüpheli R.M.'yi aynı mahallede yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise kavgada kullanıldığı değerlendirilen iki adet bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan geniş kapsamlı adli inceleme sürdürülüyor.