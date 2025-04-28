Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin yeni lideri olan 29 yaşındaki Jordan Bardella, Avrupa'nın en genç Cumhurbaşkanı olmaya hazırlanıyor.

Ulusal Birlik partisinin eski Genel Başkanı Marine Le Pen'in yolsuzluk suçlamalarıyla 5 yıl süreyle seçimlerden men edilmesinden sonra genç siyasetçi Bardella'nın önü açıldı.

Le Parisien gazetesine verdiği röportajda, “Marine Le Pen benim adayım ama eğer yarın aday olması engellenirse, ben onun adayı olacağım. Bunu daha açık ifade edemem” dedi.

PARTİSİ DESTEKLİYOR

Marine Le Pen, Avrupa Parlamentosu’nda yolsuzluk iddiaları nedeniyle aldığı mahkûmiyet kararıyla beş yıl süreyle kamu görevinden men edildi fakat temyiz sürecinin sonucunu bekliyor.

Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ikinci döneminin sona ereceği 2027 seçimlerinde Başkanlık koltuğunu kazanma şansını şimdiye kadarki en yüksek seviyede görüyordu. Le Pen'in planı, kendisinin cumhurbaşkanı ve Bardella’nın başbakan olmasıydı.

Ancak Başbakan adaylığından Cumhurbaşkanı adaylığına geçen Bardella, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı için gereken niteliklerin birbirine oldukça benzediğini söyledi.

Bardella, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkça belirtti. Genç siyasetçinin adaylığı ise, partisinin desteğini kazandı.

RAKİBİ KİM OLACAK?

2027 seçimlerinin siyasi dengeleri nasıl değiştireceği henüz netlik kazanmadı. Macron’un merkez ya da merkez sağdan destekleyeceği bir adayın aşırı sağa karşı ana rakip olması bekleniyor.

Eski başbakanlardan Édouard Philippe aday olmayı planladığını açıkladı. Bir diğer eski başbakan Gabriel Attal’ın da adaylık hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Fransa Adalet Bakanı Gérald Darmanin ise Cuma günü yaptığı açıklamada adaylığa açık olduğunu belirtti ve "Aday olmak istiyor muyum? Evet. Bu konuda projelerim var mı? Üzerinde çalışıyorum" dedi.

Darmanin, merkez kanattan birçok ismin adaylık düşüncesinde olduğunu vurguladı ve “Ortak bir aday çıkarmak bizim sorumluluğumuz” ifadesini kullandı.

JORDAN BARDELLA KİMDİR?

1995 yılında Paris'in banliyösü Drancy'de doğan Bardella, henüz 16 yaşındayken Marine Le Pen’in liderliğindeki Ulusal Cephe’ye katılarak siyasete atıldı.

Bardella, Paris-Sorbonne Üniversitesi'nde coğrafya eğitimi almaya başladı fakat siyasi kariyerine ağırlık verince öğrenimini tamamlamadı.

Genç siyasetçi, özellikle sosyal konulardaki duyarlılığı ve gençler arasında kurduğu iletişimle hızla ön plana çıktı. 2022'de partinin başkanlığına getirilen Bardella, göçmen karşıtı ve milliyetçi söylemleriyle biliniyor. Partisini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. ​