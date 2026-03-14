5G teknolojisinin dünya genelindeki serüveni hız kesmeden devam ederken, teknoloji devleri ve küresel standart enstitüleri şimdiden 2030 vizyonuyla 6G devrimine odaklanmış durumda.

Henüz 5G adaptasyonu sürerken gündeme oturan bu yeni nesil ağ, yalnızca veri iletim hızlarını artırmakla kalmayıp yapay zeka entegrasyonu ve nesnelerin radar benzeri bir hassasiyetle "algılanması" üzerine kurulu yepyeni bir mimari vaat ediyor. 5G ile hayatımıza giren uzaktan cerrahi, otonom araçlar ve akıllı şehir sistemleri gibi kavramlar, 6G’nin sunduğu milimetrik hassasiyet ve sıfıra yakın gecikme süresiyle gerçek potansiyeline ulaşarak dijital ve fiziksel dünyayı tek bir düzlemde birleştirecek.

AVRUPA 2019'DE GEÇTİ

Küresel ölçekte bu teknolojik dönüşümün takvimine bakıldığında, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın 5G'ye geçiş süreçlerini büyük ölçüde tamamladığı görülüyor. ABD, 2018 yılının sonlarında ilk ticari 5G sinyallerini vererek bu yarışta öncü bir rol üstlenirken, Avrupa kıtası 2019 yılından itibaren İsviçre, Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkelerle sürece dahil oldu ve 2020 sonunda geniş çaplı bir yayılıma ulaştı.

Türkiye cephesinde ise 2026 yılı itibarıyla hazırlıklar tamamlanmış durumda ve 5G hizmetinin resmi olarak 1 Nisan 2026 tarihinde devreye girmesi planlanıyor.

ÇEVRELERİNİ DUYU ORGANI GİBİ ALGILAYACAK

Bu takvim doğrultusunda Türkiye 5G ile tanışırken, dünya genelinde 6G için belirlenen hedef tarih olan 2030 yılına kadar mobil ekosistemin tamamen "akıllı" bir yapıya bürünmesi bekleniyor. 6G teknolojisi, 5G’nin vaat ettiği ancak tam kapasiteyle sunamadığı holografik iletişim ve gerçek zamanlı dijital ikiz uygulamalarını ana akım haline getirerek, cihazların sadece veri aktarmasını değil, çevrelerini bir duyu organı gibi hissetmesini sağlayacak. Bu devrimle birlikte, bugün kullandığımız pek çok uygulama yerini yapay zeka tabanlı ve yüksek çözünürlüklü yeni bir ekonomi modeline bırakacak.