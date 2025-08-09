Süper Lig'de sezonun açılış maçının ardından Fenerbahçe-Galatasaray sürtüşmesi yine başladı...

Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, Gaziantep - Galatasaray maçı hakemi Ali Şansalan için maçın hemen ardından bir açıklama yayınladı.

Sertaç Komsuoğlu, açıklamasında, "TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK'den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama:

"Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbolseverlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir.

Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını tüm Türkiye olarak hep birlikte görüyoruz.

TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK'den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır.

Zira hem VAR ataması hem de Ali Şansalan'ın bu maça atanması zihniyeti apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır.

MHK Başkanı'nın dünü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır!

Türk futbolundaki bu kirli yapı, er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir."

Galatasaray jet hızıyla Fenerbahçe'nin bu açıklamasına yeni transferi Leroy Sane'nin 'sus' işareti yaptığı fotoğrafla karşılık verdi.