Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Yaser Asprilla hakkında İspanya basınından gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Girona'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Kolombiyalı kanat oyuncusunun, sarı-kırmızılı ekipte beklenen etkiyi yaratamaması üzerine yeni rotasının şimdiden çizildiği öne sürüldü. AS gazetesinde yer alan habere göre, genç oyuncunun bir sonraki durağı yeniden İngiltere olacak.

REKOR TRANSFERDE HAYAL KIRIKLIĞI

Sezon başında Watford'dan 18 milyon Euro gibi ciddi bir bonservis bedeliyle Girona'ya transfer olan Asprilla, İspanyol ekibinde sergilediği performansla beklentilerin çok uzağında kaldı. Bu durumun ardından gelişim göstermesi amacıyla Galatasaray'a gönderilen 22 yaşındaki futbolcu için İspanyol kulübünün sabrının tükendiği belirtiliyor. Haberde, Girona yönetiminin rekor bir bedelle kadrosuna kattığı genç yeteneğe olan inancını tamamen yitirdiği ve oyuncunun takımdaki geleceğinin kalmadığı vurgulandı.

YENİ DURAK LEEDS UNITED OLABİLİR

İspanyol kaynaklı haberde, Asprilla’nın kariyerine yeniden İngiltere’de devam edebileceği ve bu kez Leeds United forması giyebileceği aktarıldı. Ada futboluna yabancı olmayan Kolombiyalı oyuncu için Leeds United’ın ciddi bir aday olduğu ve transferin önümüzdeki dönemde netlik kazanabileceği ifade ediliyor. Girona cephesinde oyuncuya dair duyulan ilk heyecanın söndüğü ve kulübün bu yatırımdan vazgeçme noktasına geldiği de paylaşılan detaylar arasında yer alıyor.

GALATASARAY'DA SKOR KATKISI VEREMEDİ

Sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar 6 resmi karşılaşmaya çıkan Yaser Asprilla, sahada kaldığı 175 dakikalık sürede henüz gol veya asist katkısı üretemedi. Teknik heyetin de beklediği patlamayı yapamayan oyuncu, sadece Türkiye Kupası'nda oynanan İstanbulspor maçında ilk 11'de şans bulabildi. Galatasaray'ın yarım sezon için 1 milyon 200 bin Euro maaş ödemeyi taahhüt ettiği genç oyuncunun, kısıtlı sürede beklentileri karşılayamaması ayrılık iddialarını daha da güçlendirdi.