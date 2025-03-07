Şeker, hem doğal hem de işlenmiş formda hayatımızın her alanında bulunuyor, bu nedenle ondan kaçmak neredeyse imkansız. Peki, gerçekten şekersiz bir yaşam mümkün mü?

aufeminin'in haberine göre Vogue Almanya'da çalışan gazeteci ve tatlı sever Désireé Oostland 8 hafta boyunca işlenmiş şekeri hayatından çıkaran Oostland, sadece bu zorluğun üstesinden gelmekle kalmadı, aynı zamanda beklenmedik faydalar elde etti. Daha iyi uyku, artan enerji ve konsantrasyon…

Oostland, Top Santé dergisinde bu yolculuğu ve şekerle olan ilişkisi hakkında öğrendiklerini paylaşıyor.

Şeker detoksuna girdi

Désireé, geçtiğimiz kasım ayında, karar verdi: endüstriyel şeker, hamur işleri ve tatlıları kendine yasakladı. Désireé'yi, gerçek bir şeker detoksuna iten gözlemler, bu bağımlılıkla ilgili farkındalığını artırdı.

Şekeri bırakmak, Désireé için kolay bir süreç olmadı. "Düzenli olarak bir ödül alma alışkanlığım vardı ve buna karşı koymak oldukça zorlayıcıydı," diyor. İlk günler, gerçek bir hayal kırıklığı ve kayıp duygusu yaşadı. Ancak uzmanlara göre, bu durum normaldi; vücudun yeni düzene uyum sağlaması birkaç gün sürebilir.

Désireé, bu dönemi atlatabilmek için alışkanlıklarını yeni alternatiflerle değiştirmeye başladı: şekersiz kahve, matcha çayı ve kırmızı meyveli yoğurtlar gibi seçeneklere yöneldi. Bir hafta sonra, değişimin ilk etkilerini hissetmeye başladı: uyandığında daha az yorgunluk, artan zihinsel berraklık ve genel bir hafiflik duygusu yaşadı.

Sindirim sistemi iyileşti

Désireé, en büyük değişikliği uykusunda hissettiğini belirtiyor. Daha rahat uyuyarak, dinlenmiş ve zinde bir şekilde uyanıyor. "Daha iyi uyudum ve gün içinde kendimi çok daha rahat hissettim," diyor.

Bunun yanı sıra, sindiriminin de iyileştiğini ve genel olarak kendisini daha iyi hissettiğini ifade ediyor. Şeker tüketimini azaltmaya başlamadan önce kilo vermek gibi bir amacı olmadığını, ancak yağ kütlesinde hafif bir azalma fark ettiğini de belirtiyor.

Bu da şekerin metabolizmadaki rolünün ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor.