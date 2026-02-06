Fenerbahçe'de yeni transferlerin maaşlarının %1’i dezavantajlı çocukların eğitimi ve gelişimine katkı sunacak destek programı için ayrılıyor. Cherif’in ardından Kante’nin de maaşının %1’i kesildi.



AYAĞININ TOZUYLA 14 MİLYON TL BAĞIŞ



Fransız futbolcu, 14 milyon Euro imza parası, bu sezon 5.5, gelecek iki sezon da 11’er milyon Euro maaş alacak. Kante’nin 27.7 milyon Euro maaşının %1’i olan olan 275 bin Euro (14.2 milyon TL) çocuklara gidecek.