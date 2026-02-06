Fenerbahçe'de yeni transferlerin maaşlarının %1’i dezavantajlı çocukların eğitimi ve gelişimine katkı sunacak destek programı için ayrılıyor. Cherif’in ardından Kante’nin de maaşının %1’i kesildi.
AYAĞININ TOZUYLA 14 MİLYON TL BAĞIŞ
Fransız futbolcu, 14 milyon Euro imza parası, bu sezon 5.5, gelecek iki sezon da 11’er milyon Euro maaş alacak. Kante’nin 27.7 milyon Euro maaşının %1’i olan olan 275 bin Euro (14.2 milyon TL) çocuklara gidecek.
Fenerbahçe'de yeni transferlerin maaşlarının %1’i dezavantajlı çocukların eğitimi ve gelişimine katkı sunacak destek programı için ayrılıyor. Cherif’in ardından Kante’nin de maaşının %1’i kesildi.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.