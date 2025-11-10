Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 01.06’da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 05.48’de bir deprem daha meydana gelirken depremin büyüklüğü 4,5 olarak kaydedildi.

Gece saatlerinde 3,9 ve 3,6 olmak üzere artçı sarsıntılar devam etti.

Ardından saat 09:41'de ise 4.4 büyüklüğünde artçı deprem daha meydana geldi.

"ASIL BÜYÜK DEPREM GİRİT RODOS ARASINDAKİ FAYDA OLACAK"

Meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Süleyman Pampal, Sındırgı'daki deprem fırtınalarını yorumladı.

CNN TÜRK'e konuşan Prof. Pampal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir anormal durum yaşıyoruz. 15 bini geçtiğini tahmin ediyorum. Her gün 4-5 arası deprem oluyor. 2 tane 6'lık deprem yaşadık. Benzeri bu yıl içinde Ege içinde oldu. Aynı fay hattı değil ama bu fırtınalar altındaki gerçek Afrika levhasının uç kısmı derinlere indikçe magmaya yaklaşıyor ve eriyen cisim de yükselme gösteriyor. Şimdi doğuya doğru kaydı. Magmatik aktiviteye bağlık sismik aktivite olarak kendisini gösteriyor. Gelecek için kaygı verici durum söz konusu. Girit Rodos hattında 7 tane 7.5 - 8 büyüklüğünde deprem var. Bu depremler hazırlık olabilir diye değerlendirilebilir.

"7-8 ARASINDA"

Bandırma'dan Sakarya'ya doğru uzanan kırılmamış fay var. Simav fayı normal fay. Deprem fırtınalarının aylarca sürdüğünü biliyoruz. Buradaki depremlerin daha uzun süreceğini düşünmüyoruz. Konya üzerinden Karaman'a kadar uzanan bir fay zonu burası. Çok sayıda kırılmamış segment var. Bunların kırılması olursa 6 ve üzeri deprem sürpriz olmaz. Girit Rodos arasında asıl büyük depremin olma ihtimali söz konusu. Büyük dediğimiz ise 7-8 arasında."