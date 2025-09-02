Mahkeme kararında, davacı tarafından sunulan dilekçedeki “Sayın mahkemenin tedbir kararı vermesi halinde kayyum olarak atanması için sunduğumuz liste ektedir” ifadesine dayanılarak, listede adı geçen kişilerin geçici yönetim olarak görevlendirildiği belirtildi.

AİDATINI DÜN YATIRDI

Mahkeme tarafından atanan geçici yönetimin başına, CHP’nin eski milletvekili Gürsel Tekin getirildi. Ancak Tekin’in durumu, parti kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu. Tekin, geçtiğimiz aylarda CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Fakat bu açıklamasına rağmen, resmi üyelik işlemlerini tamamlamadığı ortaya çıktı.

Halk TV’nin iddiasına göre, Gürsel Tekin’in, mahkeme kararından bir gün önce CHP üyeliğini aktif tutmak için üyelik aidatını yatırdığı öğrenildi. Bu gelişme, geçici yönetim atamasının zamanlaması ve siyasi yönüyle ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.

CHP’li yetkililer ve partinin önde gelen isimleri, mahkeme kararına sert tepki gösterirken, atamanın yasal ve siyasi meşruiyetine dair eleştiriler dile getiriliyor. Parti yönetimi, karara karşı hem hukuki hem de siyasi yollardan itiraz sürecini başlattı.

Mahkemenin geçici yönetim atamasıyla ilgili süreç devam ederken, gözler şimdi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve CHP Genel Merkezi'nin atacağı adımlara çevrildi.

'BEN CHP'LİYİM'

Gürsel Tekin partiden ihraç edildiği haberlerine ilişkin SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuştu:

"MYK'nın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevki ile bu kararı vermesi hukuken geçerli değildir. Kurulun acele karar alması değil usule uygun karar alması esastır. Savunma hakkı tanınmadan verilen ihraç kararı geçerliliğini yitirir. Sayın Genel Başkan'a cevap vermek istemem ama ben CHP'liyim."