İlk evliliğini Cem Cantaş, ikincisini Murat Pilevneli, üçüncüsünü de Mirgün Cabas ile yapan Tuba Ünsal (43), geçen yıl kendisinden 10 yaş küçük iş insanı Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başlamıştı.

İlişkisi devam eden Ünsal, önceki gün sosyal medyada paylaştığı videoda ayrılık acısı çekenlere uzman konuklarıyla ders vereceğini söyledi.

Uzun süredir bir projede yer almayan oyuncu, "Her ayrılığın ardından kendimi bulma yöntemlerimi ve o acıdan kurtulma yöntemlerimi defalarca deneyimledim. Ve yeni yöntemler geliştirdim. Ama bir şeyin farkına vardım. Kimse bize 'Nasıl iyileşiriz'i öğretmiyor. O yüzden kalbini toparlamaya çalışan, yeniden kendine dönmek isteyenler için 13 derslik bir yolculuk hazırladım" ifadelerini kullandı.