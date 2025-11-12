Show TV'nin yapımını Süreç Film'in üstlendiği yeni dizisi 'Bereketli Topraklar'da kriz çıktı.

Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin başrollerinde olduğu 'Bereketli Topraklar' dizisinde reytinglerde istenen başarı sağlanamayınca yapım şirketi, yönetmen Yağız Alp Akaydın ile yolları ayırdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Akaydın'ın yerine Adana'da çekilen Magarsus'un da yönetmeni olan Yunus Ozan Korkut geldi. Ayrıca dizinin senaryosunu kaleme alan Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi'nin yerine de Feraye Şahin gelecek.