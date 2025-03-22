Oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi isimlerin yer aldığı 'Başka Bir Gün' dizisi daha yeni başlamasına rağmen istediği başarıyı alamadı.

FİNAL KARARI VERİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak 8. bölümle izleyicisinin karşısına çıkan dizi 10. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

'BAŞKA BİR GÜN'ÜN KONUSU:

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın birlikte kaleme aldığı 'Başka Bir Gün' dizisi, çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren 'Nehir'in, kocası 'Serdar' ile mutlu giden evliliğinde bir gün 'Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.