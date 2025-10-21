Satrancın parlak zekâlarından biri, henüz 29 yaşında aramızdan ayrıldı. Amerikalı büyükusta Daniel Naroditsky’nin ani ölümü, hem satranç dünyasında hem de onu yakından takip eden milyonlarca hayranda derin bir şok yarattı. Ölüm nedeni ise hâlâ bilinmiyor.

“YETENEKLİ BİR OYUNCU, SEVİLEN BİR İNSAN”

Kuzey Carolina’daki Charlotte Satranç Kulübü, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Kulüp açıklamasında Naroditsky’den “yetenekli bir satranç oyuncusu, ilham veren bir eğitmen ve satranç topluluğunun sevilen bir üyesi” olarak bahsedildi. Ailesi ise, “Daniel’i satranca olan tutkusu, oyuna duyduğu sevgi ve her gün etrafına yaydığı ilhamla hatırlayalım” ifadelerini kullandı.

ÇOCUK DAHİYDİ, GENÇ YAŞTA BÜYÜKUSTA OLDU

Ukrayna ve Azerbaycan kökenli bir ailenin çocuğu olarak ABD’de dünyaya gelen Naroditsky, 12 yaş altı Dünya Satranç Şampiyonu olduğunda adını ilk kez duyurdu. Henüz 18 yaşında büyükusta (Grandmaster) unvanını alarak ABD’nin en genç satranç ustalarından biri oldu. Yazdığı strateji kitapları ve derin analizleriyle kısa sürede dünyanın saygı duyduğu bir isim haline geldi.

Klasik satrançta dünyanın ilk 200 oyuncusu arasında yer alan Naroditsky, hızlı satrançta (blitz) ise uzun süre dünya ilk 25 sıralamasında kaldı. Ağustos 2025’te ABD Ulusal Hızlı Satranç Şampiyonası’nı kazanarak kariyerinde yeni bir zirveye ulaşmıştı.

EKRANLARIN SEVİLEN YÜZÜYDÜ

Naroditsky yalnızca bir satranç ustası değil, aynı zamanda satrancı kitlelere sevdirmeyi başaran bir yayıncıydı.

YouTube ve Twitch’te yaptığı canlı yayınlarda hem oynuyor hem öğretiyordu. Dünyaca ünlü büyükusta Hikaru Nakamura, yayınında duygusal bir şekilde “Yayın yapmayı çok severdi, öğretici olmayı da… Satranç dünyası ona minnettar.” sözleriyle dostunu andı.

“GİTTİĞİMİ Mİ SANDINIZ?”

Naroditsky’nin ölümüyle birlikte sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir detay daha ortaya çıktı.

Genç büyükusta, ölümünden sadece üç gün önce, “You Thought I Was Gone!? (Gittiğimi mi Sandınız!?)” başlıklı yeni bir video yayımlamıştı. Videoda kısa bir aradan döndüğünü söyleyerek, “Artık eskisinden de iyiyim, yeniden buradayım” demişti.

Ancak bu dönüş, satranç dünyası için son bir veda olmuş olabilir.

Naroditsky, ardında yalnızca başarılarla dolu bir kariyer değil, oyuna ve öğrenmeye tutkuyla bağlı bir ruh bıraktı.