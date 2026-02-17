Costa da Morte bölgesinde yer alan Candelago, muhteşem deniz manzarası ve stratejik konumuyla yatırımcıların odağına yerleşti. 1970'li yıllardan itibaren nüfusun azalmasıyla hayalet yerleşime dönüşen köy, hem tarihi dokusu hem de uygun fiyatıyla modern bir turizm tesisine ya da özel konut alanına dönüştürülmek için büyük bir potansiyel barındırıyor.

DENİZ MANZARALI 10 TAŞ EV VE TARİHİ YAPILAR

Köyün içerisinde Galiçya kültürünün yansıması olan yaklaşık 10 geleneksel taş ev ve bölgeye özgü "horreo" adı verilen tarihi tahıl ambarları bulunuyor. Bakımsız yollarına rağmen yerleşimin ulaşım açısından ücra bir noktada olmaması en büyük avantajı olarak gösteriliyor. Candelago'nun sadece birkaç kilometre ötesinde turistik bir merkez olan Corme köyü, tarihi Rocundo Deniz Feneri ve Çağdaş Sanat Müzesi gibi önemli noktalar yer alıyor.

İSPANYA'DA TERK EDİLMİŞ KÖY SATIŞLARI ARTIYOR

Bu cazip teklif, İspanya pazarındaki ilk örnek değil. Daha önce Portekiz sınırındaki Duero Nehri kıyısında yer alan ve içinde 40 ev, kilise, okul ve bar barındıran Salto de Castro köyü de 310 bin euroya alıcı bulmuştu. Enerji şirketi çalışanları için inşa edilen bu tür yerleşim yerleri, günümüzde uygun fiyatlı yatırım arayanlar için "daire fiyatına köy" sahibi olma imkanı sunuyor.