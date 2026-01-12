Muğla ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, bazı bölgelerde su birikintilerine neden olurken, Dalaman ilçesinde dikkat çekici görüntüler ortaya çıkardı. Sağanak sonrası Dalaman’a bağlı kırsal Elcik Mahallesi’nde yaklaşık 100 metrelik doğal bir şelale oluştu. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, sahile yakın kesimlerde bazı rögarların taştığı bildirildi. Yağışın ardından özellikle kırsal alanlarda farklı manzaralar oluştu. Dalaman’ın Elcik Mahallesi’ne giden yol üzerinde bulunan kayalık alanda, sağanak yağış sonrası kayalıklardan akan suların oluşturduğu doğal şelale çevrede dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

