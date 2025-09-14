Dalgalar Dalgakıranları Aştı
Sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran rüzgâr, Karadeniz’de dalgaları devasa boyutlara taşıdı. Yer yer 3 metreyi bulan dalgalar, kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı. Vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan koşullar nedeniyle sahiller boş kaldı.
Kaymakamlıktan Uyarı
Kaymakamlık tarafından yapılan resmi açıklamada, elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, “Vatandaşlarımızın can güvenliği için yasağa hassasiyetle uymaları gerekmektedir” denildi.