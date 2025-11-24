Galler kıyılarında çöp toplayan gönüllü bir dalgıç ekibi, su altında gizemli bir cisim keşfetti. İncelemeler sonucunda cihazın, Rus yapımı bir sonar izleme şamandırası olabileceği değerlendirildi.

ŞÜPHELİ CİHAZ KARAYA ÇIKARILDI

Neptün'ün Çöp Temizleyicileri Ordusu (NARC) üyesi dalgıçlar, 15 Kasım’da Pembrokeshire’daki Skomer Deniz Koruma Bölgesi’nde gerçekleştirdikleri sıradan temizlik dalışında beklenmedik bir bulguya rastladı. Gönüllü dalgıç Tim Smith-Gosling, çukura sıkışmış halde bulunan uzun, yıpranmış metal cismi yüzeye çıkardı.

Başta bir seyir işareti sanılan cihazın, detaylı incelemeler ve Liman İdaresi Su Yolu ekibinin görüşleri sonrası denizaltıları tespit etmekte kullanılan bir sonobuoy olabileceği belirlendi.

KILIFI EKSİK

Bağımsız savunma analistleri, ele geçirilen cismin Rusya’nın deniz devriye uçaklarında kullandığı RGB-1A sonar şamandırasına çok benzediğini, hatta “büyük olasılıkla o model olduğunu” duyurdu.

Cihazda üç adet dikey hizalanmış hidrofon ve yüksek basınç altında şekil değiştirmeyi gösteren işaretler bulunuyor. Analistlere göre cihazın turuncu boyalı dış kılıfı eksik, ancak yapısal özellikleri önceki örneklerle neredeyse aynı.

Son yıllarda İngiltere, İrlanda ve Litvanya kıyılarında da benzer şamandıraların bulunduğu biliniyor. Uzmanlar, deniz canlılarının cihaz üzerinde çok az olması nedeniyle “yakın dönemde bırakılmış olabileceği” görüşünde.

BÖLGE İNCELEME ALTINA ALINACAK

NARC Başkanı Dave Kennard, elde ettikleri bulguları protokol gereği HM Sahil Güvenliği’ne bildirdiklerini belirtti. Sahil Güvenlik, 19 Kasım’da ihbarın kayıt altına alındığını ancak herhangi bir tehlike tespit edilmediğini açıkladı. Kraliyet Donanması ise “operasyonel güvenlik” gerekçesiyle konuya ilişkin yorum yapmadı. Donanma, Birleşik Krallık sularının sürekli olarak izlenmeye devam ettiğini vurguladı.

SONOBUOY NEDİR?

Sonobuoy, sonar ve şamandıra kelimelerinin birleşiminden oluşan, özellikle denizaltıları tespit etmek için kullanılan akustik sensör cihazı. İlk kez İkinci Dünya Savaşı’nda kullanılmaya başlanan bu sistemler, günümüzde hem askeri gözetlemede hem de arama-kurtarma operasyonlarında kritik rol oynuyor.

DOKUNMAYIN UYARISI YAPILDI

Yetkililer, halka şüpheli cihazlara dokunmaması, özellikle bu tür askeri ekipmanların tehlikeli maddeler içerebileceği gerekçesiyle hemen sahil güvenliğe bildirilmesi çağrısında bulunuyor.

Cismin keşfinin yapıldığı hafta, İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Rusya’ya ait Yantar adlı geminin Britanya sularının sınırında faaliyet gösterdiğini doğruladı. Rusya gemiyi “araştırma aracı” olarak tanımlasa da Batılı ülkeler, uzun süredir Yantar’ın İngiltere’nin kritik deniz altı kablolarını haritaladığı şüphesini taşıyor. Ayrıca, Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotlarının gemiden lazerle hedef alındığı iddiaları, iki ülke arasındaki gerilimi daha da artırdı.