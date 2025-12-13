Alman gazetesi WELT'in haberine göre, Türkiye'de terör estiren Daltonlar çetesinden kopan yeni nesil bir Türk çetesi, Berlin'i birbirin kattı.

Yaşları 16 ila 30 arasında değişen Türk asıllı gençler restoranları tarıyor, evleri soyuyor, uyuşturucu ve silah ticareti yapıyor.

Berlin'deki işletmeleri haraca bağlayan 'Ezginler' çetesi, özellikle Türklerin işlettiği dükkan ve restoranları hedef alıyor.

Haraç vermeyi kabul etmeyen işletmeler, saldırıya maruz kalıyor. Alman polisi mafyayı doğrudan Türkiye'yle ilişkilendiriyor ve "Türk işletmelere karşı 'İtalyan mafyasına benzer' bir model" uygulandığını söylüyor.

ÖZELLİKLE TÜRKLERİ HEDEF ALIYORLAR

Alman polisi ve WELT'e göre Ezginler, özelliklere Türklere ait olan restoran, nargile kafe ve bakkaliyeleri haraca bağlıyor.

Türk işletme sahiplerinin polise gitmesi ya da haraç vermeyi reddetmesi halinde çete, restoranlı kurşunluyor veya molotov kokteytli ile saldırıyor.

Çetenin koyduğu 100 bin Euro haracı ödemeyi reddeden bir Türk lokantası, çete tarafından bu şekilde kurşunlandı.

Çete, bu saldırıları yapmak için "infaz timi" olarak adlandırdığı gençleri kullanıyor. Ellerinde silahlarla, altlarında motorsiklet gibi hızlı araçlarla işletmeleri vuran çete üyeler, saldırıdan sonra hızla kaçıyor.

Alman polisi, çetenin "Türk işletmeleri sistematik bir şekilde kontrol etmek istediğini" söyledi. Çetenin uyuşturucu kaçakçılığı da yaptığını belirten polis, operasyonlara devam edeceğini belirtti.

YÜZLERCE SİLAH, NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Ezginler çetesi, Daltonlardan bağımsız hale gelerek silahlı bir suç örgütü haline geldi. Alman istihbaratına göre çete bağımsız olsa da Daltonlar mafya babası Barış Boyun'la hala bağlantılı.

Alman polisi, 2024'ten beri 'Ezginler' ismiyle suç işleyen çeteye karşı operasyonlar düzenliyor. 8 Aralık 2024'ten beri yapılan operasyonlarda ateşli silahlar, çelik yelekler ve envai çeşit silahlar ele geçirildi.

Ezginler çetesi, 24 yaşındaki Türk 'Emirhan G.' adında bir Türk tarafından yönetiliyordu. 2024'te silahlı örgüt yönetmek suçlamasıyla tutuklandı.

Alman polisi Ezginleri hedef alan baskınları sonucu, son bir yılda 350 silah ve bine yakın yasadışı silah ele geçirdi. Bir baskında 58 bin Euro nakit para bulundu.

Alman polisi, Daltonlara bağlı başka Türk çetelerinin İngiltere, Fransa ve İtalya'da da faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Bu çete kollarının beraber çalışarak suç ağını genişlettiğini belirtiyor.