Düğün öncesi geleneksel “damat eğlencesi”ni farklı bir boyuta taşıyan Uysal’ın arkadaşları, genç damadı kiralanan vinç yardımıyla havaya kaldırdı. Yüksekte asılı kalan Uysal, müzik eşliğinde dans eden arkadaşlarına havadan eşlik etti.
ARABA FIRÇASIYLA YIKADILAR
Eğlence bununla da sınırlı kalmadı. Vinçten indirilen damat, leğende hazırlanan sabunlu suyla kıyafetleri üzerindeyken, araba yıkama fırçası kullanılarak “yıkandı.” Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Yaşananları gülerek anlatan damat Berhan Uysal, “Ömür boyu unutamayacağımız bir an bizlere kaldı. Arkadaşlarıma ve düğüne katılanlara teşekkür ediyorum” dedi.