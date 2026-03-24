Ümraniye’de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası başlatılan soruşturmada, aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. Gelişmenin ardından gözler, Kadayıfçıoğlu’nun bir dönem birlikte olduğu Melisa Ural’ın babası Hakan Ural’a çevrildi.

GEÇMİŞTEKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Daha önce Kadayıfçıoğlu hakkında “Çok terbiyeli, iyi kalpli, damadım olacak gibi görünüyor” sözlerini kullanan Hakan Ural, gelen eleştiriler üzerine katıldığı canlı yayında uzun bir açıklama yaptı.

''AYRILIĞINDAN HİÇBİRİNİZİN HABERİ OLMADI''

“Kızım benim evladım. Hatası varsa eleştiririm ama her zaman yanında olurum” diyen Ural, Melisa Ural’ın özel hayatına yönelik yorumlara tepki gösterdi. Kızının yetişkin bir birey olduğunu vurgulayan Ural, “Benim kızım 30 yaşında. Tek flörtü Alaattin olmadı. Ama hiçbirinizin ayrıldığında haberi olmadı. 1,5 yıl önce ayrıldılar” ifadelerini kullandı.

''KIZIM AYRILIRKEN BİZ NELER YAŞADIK''

Ayrılık sürecinin kamuoyuna yansımadığını belirten Ural, o dönemde aile olarak zor günler geçirdiklerini dile getirerek, “Ben çocuklarımı yalnız bırakmam. Kızım ayrılırken biz neler yaşadık, kimse bilmiyor” dedi ve ekledi:

'' Babasıyla da iki defa oturdum kalktım. Siz biliyor musunuz ki? Benim kızım ayrılırken biz ne yaşadık? Benim özelim o, ne biliyorsunuz da konuşuyorsunuz. Salla babam salla. Kızımla 2 yıl flört ettiler.''

''İNSANLARIN KOCA YAPTIĞI İNSANLAR NELER YAPIYOR!''

Kadayıfçıoğlu hakkında geçmişte yaptığı olumlu yorumların nedenini de açıklayan Ural şu sözleri sarf etti:

''Bana normal davranan adama negatif mi diyeyim. Ben nereden bileyim bu adamın cinayet işleyeceğini. İnsanlar evleniyor, hayatını değiştirdikleri koca yaptığı insanlar neler yapıyor da ayrılıyor. Hayatı da biliyor.''