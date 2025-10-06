Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi’nde yaşayan ve dünya evine girmeye hazırlanan Serdar Köse ve Aylin Köse’nin akşam yapılacak düğünleri öncesinde geleneksel olarak taşınacak ağırlık-hediyelerin konulacağı kamyoneti damadın arkadaşları hazırladı.

"BİZ ZAPT EDEMEDİK ARTIK YENGE DÜŞÜNSÜN"

Geline gidecek ağırlık ve hediyelerle yüklü kamyonet mahalleden Bodrum şehir merkezinde ki caddelere inince trafikte ilginç görüntüler ortaya çıktı. Köse’nin arkadaşlarının kullandığı kamyonetin arkasında “Dikkat Alkollü Araç” ve “Biz Zaptedemedik Artık Yenge Düşünsün”, önünde ise “Rahat mı Battı Serdarımmmm” “Alkollü Araç” ve “Racon Bitmiştir” cümleleri ile damat ve gelinin fotoğraflarının yer aldığı pankartı görenler tekrar tekrar kamyonete baktı. Damadın arkadaşları ise “Serdar ve Aylin bizim arkadaşlarımız, soy isimleri aynı ama akraba değiller, bizde onlara ve davetlilere mutlu günlerinde böyle bir srüpriz yapım eğlendirmek istedik. Bodrum yollarında her zaman görülmeyen manzara biraz dikkat çekti galiba” dediler.