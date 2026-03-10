Sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım kısa sürede gündem oldu. İddiaya göre evlenmeye hazırlanan bir erkek, sosyal medya platformunda yaptığı yorumda "Düğünüm yarın, maalesef hala eski sevgilimi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda kullanıcı gönderinin ekran görüntüsünü alarak kendi hesaplarında paylaştı. Paylaşımı gören gelin adayı ise nişanlısının sözleri sonrası evlenme kararını yeniden değerlendirdi. Düğüne sayılı saatler kala önemli bir karar alan kadın, planlanan töreni iptal etti.

'ORTADA DÜĞÜN KALMADI'

Gelin adayı, kendisini etiketleyen kullanıcılara yaptığı açıklamada, “Beni etiketlediğiniz için teşekkür ederim. Şunu baştan söyleyeyim, ortada bir düğün olmadı. Nişanlım eski sevgilisinin peşine düşebilir” ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Gönderinin altına yapılan yorumlarda pek çok kullanıcı görüşlerini dile getirdi. Birçok kişi nişanlısının davranışını eleştirerek gelin adayının kararını destekledi.