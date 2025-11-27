MIKNATISLA İLERLİYOR

İsviçre ETH Zürih’te geliştirilen mikrorobot kapsül, mıknatıslar yardımıyla damarlar içinde istenilen noktaya yönlendirilebiliyor. Beyin omurilik sıvısı dahil en dar damarlarda bile ilerleyen kapsül, ilacı doğrudan hedef dokuya bırakıyor. Prof. Bradley Nelson, teknolojinin henüz buzdağının görünen kısmı olduğunu belirterek bu sistemle bambaşka tedaviler geliştirilebileceğini söyledi.

İNSAN DENEYİNE 5 YIL

İlaçlar ciddi yan etkilere yol açıyor. Ancak yeni geliştirilen yöntemde ilaç yalnızca sorunlu bölgeye ulaşıyor. Tantalum ve demir oksit nanoparçacıklarından oluşan yapı, X-ray ile anlık izlenebiliyor ve hedefe ulaştığında jelatin yapısı eritilerek ilacı serbest bırakıyor. Sistem domuzlarda başarıyla test edildi, insan deneylerinin ise 3 ila 5 yıl içinde başlaması bekleniyor.

OYUN KUMANDASI GİBİ

Robot kapsülün yönlendirilmesi, hastaya yerleştirilen 6 mıknatısla sağlanıyor. 20-25 santim çapındaki mıknatıslar, manyetik alan oluşturarak kapsülü ileri–geri itebiliyor. Cerrah, sistemi oyun kumandasına benzeyen kontrol cihazıyla yönetiyor ve rotasını milimetrik hassasiyetle belirleyebiliyor. Yöntem kanserden nörolojik rahatsızlıklara kadar birçok hastalık için umut oldu.