Gerçekten (LDL) olduğunu biliyoruz. Gerçekten de kötü kolesterol damar sertliğinin en önemli de kötü kolesterol damar sertliğinin en önemli nedenlerinden biri. Bugün Bugün ise sahneye yeni ise sahneye yeni aktörler çıkmış bulunuyor…

Aktörler çıkmış bulunuyor… Bağırsaklardaki Bağırsaklardaki bakteriler ve onların ürettiği bakteriler ve onların ürettiği metabolitler. metabolitler. ‘’Bağırsak-beyin ‘’Bağırsak-beyin ilişkisi artık biliniyor. Hatta ilişkisi artık biliniyor. Hatta bağırsaklar ikinci beyin olarak bağırsaklar ikinci beyin olarak adlandırılıyor. Yakın zamanda adlandırılıyor.

Yakın zamanda bağırsaklar ikinci kalbimiz bağırsaklar ikinci kalbimiz olarak da adlandırılacak’’ diyen olarak da adlandırılacak’’ diyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, bu yönde çarpıcı bilgiler paylaştı:

Artık kalbe giden yol kalbe giden yol yalnızca damarlardan yalnızca damarlardan değil, bağırsaklardan da değil, bağırsaklardan da geçiyor. geçiyor.

Kolesterol, hipertan-hipertansiyon ve sigara halen siyon ve sigara halen damar sertliğinin en damar sertliğinin en önemli nedenleri olmaya önemli nedenleri olmaya devam ediyor.

Ancak devam ediyor. Ancak artık biliyoruz ki bağır-artık biliyoruz ki bağırsaklarımızda yaşayan saklarımızda yaşayan mikroorganizmalar da mikroorganizmalar da damarlarımızın kaderini damarlarımızın kaderini etkileyebiliyor. etkileyebiliyor.

Bağırsak mikrobiyo-mikrobiyotası ve kardiyovasküler tası ve kardiyovasküler hastalıklar üzerine son hastalıklar üzerine son yıllarda yapılan deney-yıllarda yapılan deneysel ve klinik çalışmalar sel ve klinik çalışmalar

TMAO ve İmidazol Pro-TMAO ve İmidazol Propiyonat moleküllerinin piyonat moleküllerinin gelecekte ateroskleroz gelecekte ateroskleroz risk değerlendirmesinde risk değerlendirmesinde önemli biyobelirteçler önemli biyobelirteçler arasında yer alabileceği arasında yer alabileceği umudunu veriyor

Bağırsaklarımıza dikkat ederek kalbimizi koruyabilecek miyiz?

Bu sorunun cevabı sorunun cevabı büyük ölçüde “Evet”tir.

Bilimsel çalışmalar şunları Bilimsel çalışmalar şunları önermektedir:

DAHA FAZLA:

Sebze, Sebze, meyve, baklagiller, zeytin-meyve, baklagiller, zeytinyağı, balık, tam tahıl yağı, balık, tam tahıl

DAHA AZ:

İşlenmiş İşlenmiş etler, fast-food, şekerli etler, fast-food, şekerli içecekler, kırmızı et içecekler, kırmızı et. Bu açık bir şekilde açık bir şekilde bilinen Akdeniz diyetidir.

Akdeniz Diyeti sadece kolesterolü düşürerek kalbi lesterolü düşürerek aynı zamanda, korumaz, aynı zamanda, bağırsak bakterilerini bağırsak bakterilerini olumlu yönde değiştirir, olumlu yönde değiştirir, zararlı metabolitlerin zararlı metabolitlerin oluşumunu azaltır, damar oluşumunu azaltır, damar iltihabını baskılar, endotel iltihabını baskılar, endotel fonksiyonunu düzeltir.

Bu nedenle günümüz-nedenle günümüzde kardiyologların en çok de kardiyologların en çok önerdiği beslenme mo-önerdiği beslenme modelidir. delidir.

Düzenli Düzenli egzersiz egzersiz yapmak, sigara-alkolden yapmak, sigara-alkolden uzak durmak, fazla kilo-uzak durmak, fazla kilolardan kurtulmak, sağlıklardan kurtulmak, sağlık kontrollerini aksatmamak kontrollerini aksatmamak ve probiyotik-prebiyotik ve probiyotik-prebiyotik besinler tüketmek de besinler tüketmek de bağırsak sağlığını dolayısıyla kalp damar sağlığını destekler.