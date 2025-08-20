Damla Kent gayrimenkul sertifikasının fiyatı dün yüzde 2.57’lik kayıpla 7.21 liraya geriledi. Borsada işlem görmeye başladığı perşembe gününden bu yana sertifikanın fiyatı yüzde 5.13 geriledi, piyasa değerinden yaklaşık 1.1 milyar lira silindi.

‘KALİTESİZ BİR ENSTRÜMAN’

Konutun bir barınma hakkı olduğunu vurgulayan Ekonomist Prof. Dr. Öner Günçavdı, Damla Kent projesinin ise başarılı olamayacağını belirtti. Enflasyonist ortamda, belirsizliklerin yüksek olduğu bir durumda Damla Kent gibi ‘kalitesiz’ bir enstrümanın başarılı olamayacağını söyleyen Öner Günçavdı, “Zengin zaten ev alabiliyor. Damla Kent ile dar gelirlinin tasarruflarına göz dikiliyor. Dünyada buna benzer bir finansal enstrümanın çok fazla örneği yok” diye konuştu.

Damla Kent’in asıl amacının inşaat sektörüne fon sağlamak olduğunu belirten Günçavdı sertifikanın, 2017’de halka arz olduktan sonra uzun süre negatif getiri sunan Mavera’yla benzer bir kaderi paylaşacağını tahmin ediyor. “Tüketici kredisiyle konut alınmaz” diyen Öner Günçavdı, çözüm önerisi olarak ‘mortgage’ sistemini önererek “Mortgage sistemi inşa edilmeli. Konut için yapılan borçlanmalar bir finansal enstrümana dönüşmeli, bu da sektöre fon kaynağı olmalı” ifadesini kullandı.

‘Ekonomide kalıcı iyileşme olmaz’

Konut fiyatlarının yüksek, gelirin ise düşük olmasını eleştiren Prof. Dr. Öner Günçavdı, gayrimenkulun, servet aracı olarak görülmesinin de yanlış olduğunu kaydetti. Damla Kent projesinin arkasındaki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) sektöre yaklaşımını sorgulayan Günçavdı, “TOKİ, eskilerin mahalle arası müteahhitleri gibi davranıyor. Bu şekilde ekonomide kalıcı bir iyileşme olmaz, verimlilik artışı gerçekleşmez” değerlendirmesini yaptı.