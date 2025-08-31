Karabat, “Damla Kent Projesi barınma sorununu çözmek yerine, 21 milyar TL toplayıp müteahhitlere kaynak aktarma projesidir” dedi. ‘Barınma krizinin borsaya taşınarak vurgun yapıldığını’ kaydeden Karabat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un tanıtımıyla 7.59 TL’den halka arz edilen Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası’nın iki haftada yüzde 11.58 düşüşle 6.72 TL’ye gerilediğine dikkat çekti.

Özgür Karabat

NE KADAR ALIM YAPTILAR?

Karabat, “Toplam 21 milyar TL para toplandı ama bunun borsadaki 2.3 milyar TL’si buharlaştı. Projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan tanıtsaydı kayıp herhalde yüzde 20 olurdu” diye konuştu. Karabat, şunları söyledi: “Borsada işlem gören bir hisse, spekülasyonlara açıktır. Yatırımcılar manipüle edilebilir. Faizler düşerse konut piyasası yükseleceği için hisselerin de artması bekleniyor. Yani, halk yine konuta kolayca ulaşamayacak.”

Karabat, projeye ilişkin şu soruları yöneltti: “Bu bir sosyal konut projesi ise neden tüzel yatırımcıların yüklü alım yapmasına izin verildi? Kamu bankaları ne kadar alım yaptı bilinmiyor. Bu projeyi kamu bankaları zararına da olsa neden destekler? Emlak Konut kaynak aktarılacak müteahhitleri daha önceden belirlemiş midir?”