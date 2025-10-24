Tavşan eti, içerdiği yüksek protein oranı ve düşük yağ miktarıyla diğer et türlerinden ayrılıyor. Uzmanlara göre tavşan eti düzenli tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırıyor ve vücudun enerji dengesini koruyor. Yüz gram tavşan etinde yalnızca 170 kalori ve yüzde 9 oranında yağ bulunuyor. Bu özelliğiyle hem kilo kontrolü sağlamak hem de kas kütlesini korumak isteyenler için ideal bir seçenek olarak görülüyor.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Tavşan eti, düşük kolesterol oranı sayesinde kalp ve damar sağlığı açısından da öneriliyor. Aynı zamanda yüksek demir içeriğiyle kansızlık riskini azaltıyor. Uzmanlar, sindirimi kolay yapısı nedeniyle mide, bağırsak ve karaciğer rahatsızlığı bulunan kişilere tavşan etinin özellikle faydalı olabileceğini belirtiyor.

HER YAŞ GRUBU İÇİN UYGUN

Tavşan etinin bir diğer önemli özelliği ise yüksek biyolojik değere sahip proteini sayesinde vücut tarafından kolayca sindirilebilmesi. Bu nedenle yaşlılar, çocuklar ve emziren anneler için de tavsiye ediliyor. Beslenme uzmanları, haftada bir kez tavşan eti tüketmenin bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini ve vücuda enerji kazandırabileceğini ifade ediyor.