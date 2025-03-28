Katalonya Yüksek Adalet Divanı, Brezilyalı futbolcu Dani Alves hakkında verilen cinsel saldırı mahkumiyetini bozarak ünlü ismi beraat ettirdi. Barcelona Mahkemesi'nin daha önce verdiği 4 yıl 6 ay hapis cezası, temyiz sonucu geçersiz sayıldı.

DELİLLER YETERSİZ BULUNDU

Mahkeme heyeti Alves için suçlamada bulunan genç kadının ifadesinin, hüküm vermek için yeterli olmadığını belirtti. Heyet, dosyada yer alan diğer kanıtlarla ifadenin desteklenmediğini, bu nedenle masumiyet karinesinin geçerli olması gerektiğini vurguladı.

ÖNCE HÜKÜM, SONRA TEMYİZ

Alves, Barcelona’daki bir gece kulübünde yaşanan olayla ilgili olarak 2023 yılında yargılanmış ve cinsel saldırı suçlamasıyla 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak avukatlarının temyiz başvurusunun ardından Yüksek Mahkeme dosyayı yeniden değerlendirdi.

Mahkeme kararı doğrultusunda Dani Alves’in mahkumiyeti ortadan kalkmış oldu. Ancak taraflar Anayasa Mahkemesi veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurma hakkına sahip.

Kararın ardından Alves cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.