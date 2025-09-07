Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde İtalya'ya 3-2 yenilerek gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, maçın ardından açıklamada bulundu.

Dünyanın en iyi takımlarından biri olan İtalya'yı yenmek için mücadele ettiklerini dile getiren Santarelli, "Bu maçı kazanabileceğimize gerçekten inanmıştım. Belki de bu yüzden üzgünüz çünkü çok yakındık. Yaptıklarımızla gurur duymamız gerektiğini düşünüyorum. Bence onlar bizi yenmek için çok mücadele ettiler. Bazı anlarda onları gerçekten çok zor durumda bıraktık. Oyuncularımla, ekibimle gurur duyuyorum. Herkes bize inandı, bizi destekledi. Bugün bence mutlu olabilirler." diye konuştu.

Gizem Örge: Çok iyi bir turnuva geçirdik

Milli libero Gizem Örge de takım arkadaşlarının mücadelesinden dolayı gururlu olduğunu vurgulayarak, "Gururluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten büyük bir mücadele verdik. Çok iyi bir turnuva geçirdik. Tabii ki çok yakındık şampiyonluğa, bunun burukluğunu yaşadık. Ancak bu gümüş madalyanın keyfini çıkarmamız gerekiyor. Türkiye'de Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Her geçen gün dünya zirvesinde Türk bayrağımızı gururla taşımaya devam ediyoruz. Daha da ileri götüreceğimize hiç şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.