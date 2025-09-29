Genmab, ABD’li kanser ilacı üreticisi Merus’u yaklaşık 8 milyar dolar nakit karşılığında satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu satın alma, şirketin geç aşamadaki kanser tedavilerine odaklanma ve ortaklarına olan bağımlılığını azaltma stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Anlaşmaya göre Genmab, Merus hissedarlarına şirketin Cuma günü kapanış fiyatı olan 68,89 doların yüzde 41 üzerinde bir primle, hisse başına 97 dolar ödeyecek. Bu hamle, Genmab’a baş ve boyun kanseri tedavisinde faz 3 denemeleri süren umut verici ilaç petosemtamaba erişim imkânı sağlayacak.

Şirket, bu adımı, Janssen Biotech’e lisansladığı ve hâlâ en güçlü gelir kaynağı olan çok satan kemik iliği kanseri ilacı Darzalex’in ötesine geçerek daha uzun vadeli ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak amacıyla attığını vurguladı. Darzalex, bu yıl 2,3–2,4 milyar dolar arasında telif geliri getirmesi beklenen ve Genmab’ın toplam gelirinin yaklaşık yüzde 65’ini oluşturan kritik bir ilaç konumunda.

Genmab, petosemtamab’ın ara faz 3 deneme sonuçlarının 2026’da açıklanmasını, ilacın ise 2027 gibi erken bir tarihte piyasaya sürülmesini öngörüyor. Şirket, söz konusu tedavinin 2029 yılına kadar yıllık 1 milyar dolarlık satış hacmine ulaşabileceğini, diğer endikasyonlarda da onay alması durumunda bu rakamın milyarlarca dolara çıkabileceğini belirtiyor.

Bu stratejik satın alma ile Genmab, gelirlerini tek bir ürüne bağımlı olmaktan çıkararak onkoloji alanında daha geniş bir portföy oluşturmayı hedefliyor. Şirket, önümüzdeki yıllarda petosemtamab’ın başarısına bağlı olarak küresel kanser tedavileri pazarında daha güçlü bir konum elde etmeyi planlıyor.