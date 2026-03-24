CHP Genel Başkanı Özgür Özel 17 Mart'ta yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 452 milyon TL'lik mal varlığı olduğunu ifade etmşti. Özel'in açıklamalarının ardından konuşan Gürlek sadee 4 tapusu olduğunu idda etmiş ancak başka bir açıklama yapmamıştı. Kamuoyunda günlerdir tartışılan konu bugün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye soruldu.

Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından salondan ayrılan Bahçeli Medyascope'un kendisine yönelttiği Akın Gürlek'in mal varlığıyla ilgili soruya cevap vermedi.

Öte yandan Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Türkgün gazetesindeki köşesinde "Gürlek'in kapsamlı bir basın toplantısı düzenlemesi gerektiğini ve hakkındaki tapu iddialarına tapu kayıtları ve e-Devlet verileri üzerinden ayrıntılı bir yanıt vermesi gerektiğini" yazdı.