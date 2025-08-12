Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi’nde bulunan Akbelen Ormanı’nı ve zeytinliklerini korumak için yıllardır nöbet tutan İkizköylülere Danıştay’dan sevindirici haber geldi.

Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği ile 14 kişi tarafından dava açılmıştı. Davacılar, Muğla Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün 2005 yılında verdiği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kapsam dışı kararının ve bu kararın geçerliliğinin devam ettiğine dair 2023 tarihli işleminin iptalini talep etmişti.

Danıştay 4. Dairesi, Muğla ili Milas ilçesinde bulunan Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri için kömür ihtiyacını karşılayan linyit maden sahasına ilişkin ÇED kapsam dışı kararı hakkında önemli bir karar verdi. Danıştay, 26 Mayıs 2025 tarihinde oyçokluğuyla aldığı kararla, Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin 29 Kasım 2024 tarihli kararını, eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle bozdu.

BİLİRKİŞİ İSTENDİ

Danıştay kararında, “Proje kapsamında yapılan faaliyetlerin izin ve ruhsatların sınırlarında bulunup bulunmadığı, çalışma alanı koordinatlarında değişiklik bulunup bulunmadığı, Üretim yöntemi ve üretim miktarında değişiklik bulunup bulunmadığı, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun geçici 3. maddesi kapsamında termik santrallerin gerçekleştirilmesi bakımından zorunlu yapı ve tesis niteliğinde olup olmadığı konularında bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğini” belirtildi.

Danıştay, Muğla Barosu Başkanlığı'nın davacılar yanında müdahale talebini reddettiği kararını ise onadı. Karar yeniden değerlendirilmek üzere Muğla 2. İdare Mahkemesine gönderildi.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İkizköylülerden karara ilişkin şu açıklama yapıldı:

*Biz İkizköy köylüleri olarak, ormanımızı, zeytinliğimizi, suyumuzu, toprağımızı satmadık, satmayacağız. Bir karış toprağımızı vermeyeceğiz. Şirketlerin, bakanlıkların bize dayattığı hukuksuzlukları, gerçekleri yok sayan kararları bozan bu karar, mücadelemizin ne kadar haklı olduğunu yeniden gösteriyor.

*Bugüne kadar ne baskılardan, ne haksızlıklardan, ne engellerden yılmadık. Meşru mücadelemizi; köylerimizin, ağaçlarımızın, sularımızın, emeğimizin sesini yükseltmekten vazgeçmedik.

*Hukuksuz verilen kararlarla Akbelen Ormanımızı kestiler; iki defa bizim lehimize verilmiş bilirkişi kararı, orman kesilebilsin diye bozularak üçüncü defa bilirkişi keşfi yapıldı. Şimdi de verilen bu karar, Akbelen’deki madencilik faaliyetinin tamamen hukuksuz bir şekilde gerçekleştirildiğini gösteriyor.

*Bir an önce buradaki madencilik faaliyeti durmalıdır. Peki yok edilen Akbelen Ormanı ne olacak? Yeni torba yasayla zeytinlerimizi, köylerimizi taşıma planınız ne olacak? Biz buradayız. Zeytinlerimizden, topraklarımızdan, köylerimizden vazgeçmeyeceğiz.

*Şirket gidecek, biz kalacağız. Akbelen bizimdir, toprağımız satılık değildir. Geleceğimiz için, yaşamımız için, haklarımız için mücadeleye devam edeceğiz.