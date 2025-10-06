Anayasa Mahkemesi (AYM), bir GSM operatörünün başvurusu üzerine yaptığı incelemede, 2007 yılında operatörler arası geçişlerde aynı numaranın kullanılmasına imkan tanıyan düzenlemenin mülkiyet hakkının ihlaline neden olduğuna hükmetmişti.

Söz konusu GSM operatörü, ulusal numaralandırma planı kapsamında cep telefonlarının kullanıma sunulduğu dönem itibarıyla 530 ila 539 arasında yer alan numaraların kendilerine tahsis edildiğini, ancak uygulama nedeniyle bu numaraların farklı operatörler tarafından da kullanılabildiğini belirterek şikayette bulunmuş ve yürütmenin durdurulmasını talep etmişti.



Anayasa Mahkemesinin kararında, başvurucu şirkete tanınmış 530 ile 539 arasındaki alan kodlarını 25 yıllığına tekel biçiminde kullanma imtiyazının mülk kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, numara taşıma imkanı tanınmasıyla şirketin mali riskle karşı karşıya kalabileceğini ileri sürdüğü ifade edildi.

DANIŞTAY SON SÖZÜ SÖYLEDİ

AYM'nin 'mülkiyetin ihlali' kararının ardından dosya yeniden Danıştay'a gönderilirken, 01/02/2007 tarih ve 26421 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği'nin iptaline ilişkin talep karara bağlandı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, GSM operatörünün talebini dari iistikrara aykırı bulurken, söz konusu işlemin iptal edilmesi halinde milyonlarca abonenin mağdur olacağını belirtti.





