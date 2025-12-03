Adı aylar önce futbolcu Emirhan Topçu ile anılan Danla Biliç, magazin gündeminde uzun bir süre konuşulmuştu. Hatta futbolcunun annesi kendisine gelen bir mesaja 'Komik' yanıtı vererek bu ilişkiye karşı olduğunu ima etmişti. Fakat iddialara göre ikilinin arasındaki aşk yeniden alevlendi.

Geçen aylarda ortaya atılan aşk iddiası sosyal medyada gündem olurken Danla Biliç ile Emirhan Topçu arasındaki aşk iddialarına Topçu'nun annesi Pınar Topçu da dahil olmuştu.

HER İKİ TARAFTA AŞKI İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Anne Topçu'ya ikili arasında bir şey olup olmadığı sorulmuş kendisi ise bu soruya 'Komik' yanıtı vererek ilişkiyi reddetmişti. Bunun üzerine Danla Biliç de X hesabından "Coşkunuzu balla böleceğim ama aşk meşk yok. Şimdi herkes sakinlesin" diyerek aralarında aşk olmadığını belirtmişti.

'DANLA BİLİÇ'İN EVİNDE BULUŞUYORLAR' İDDİASI

İki tarafında kesin bir dille yalanladığı aşk iddialara göre yeniden alevlendi.

Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Danla Biliç ile Emirhan Topçu tekrardan sevgili oldu. Fakat ilişkilerini gizli tutmayı tercih eden ikili basına görüntü vermeden Biliç'in evinde buluşuyorlar. Bu iddialar sonrasında Danla Biliç'ten aşkı yalanlayan bir paylaşım geldi.

İŞTE O PAYLAŞIM: