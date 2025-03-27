

YouTube'da yayınladığı eğlenceli makyaj içerikleri ile adını geniş kitlelere duyurduktan sonra özel yaşamı ve Instagram'daki paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danla Bilic eski sevgilisi Berk Çetin'in tacizi nedeniyle zor günler geçiriyor.

İŞ YERİNDE RAHATSIZ ETTİ

Ekol TV'nin haberine göre, Çetin Bilic'in Arnavutköy'deki iş yerine gelerek uzaklaştırma kararını ihlal etti.

Berk Çetin tarafından rahatsız edilen Danla Bilic hemen polisi arayarak şikâyette bulundu.

Polise haber verilmesi üzerine Çetin olay yerinden uzaklaştı.