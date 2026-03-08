Bir süredir birlikte oldukları konuşulan Danla Bilic ve Doğan Alemdar, önceki akşam ilk kez objektiflere yansıdı. Oldukça keyifli oldukları görülen çift, gece boyunca sohbet edip vakit geçirdi. YAŞ FARKI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU 23 yaşındaki milli kaleci Doğan Alemdar ile 31 yaşındaki Danla Bilic arasındaki 8 yaş farkı, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Bazı kullanıcılar çifti desteklerken, bazıları ise yaş farkı üzerinden tartışma başlattı. DAHA ÖNCE DE BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ İkilinin daha önce de yurt dışında birlikte görüntülendiği iddia edilmişti. Son görüntülerle birlikte çiftin ilişkisi magazin kulislerinde yeniden konuşulmaya başladı.



Milli file bekçisi Doğan Alemdar, şu anda İstanbul Başakşehir forması giyiyor.





