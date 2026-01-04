YouTube'da çektiği makyaj videoları ile ünlenen fenomen Danla Bilic geçtiğimiz günlerde uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltı alınmıştı. İfadesini verdikten sonra serbest bırakılan Bilic, bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Kendisinden 9 yaş küçük milli futbolcu Doğan Alemdar ile yaşadığı aşkla dikkat çeken Danla Bilic'in eski sevgilisiyle yeniden barıştığı iddiaları gündeme gelmişti. Bilic ile Alemdar'ın aynı tarihlerde İtalya'dan paylaşım yapması, "barıştılar mı?" sorularını beraberinde getirdi. İlerleyen saatlerde ikilinin aynı mekanda paylaşım yapması Danla Bilic ve Doğan Alemdar arasındaki aşk iddialarını daha da güçlendirdi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.