İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Danla Bilic, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bilic’in serbest kalır kalmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı.

PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI

Bilic, gözaltı sürecine ilişkin yaptığı paylaşımda, devletin talep ettiği testleri verdiğini belirterek, kendisine son derece nazik davranıldığını vurgulamış ve jandarma ekiplerine teşekkür etmişti. Bu ifadeler bazı kesimler tarafından olumlu karşılanırken, bazı isimlerden ise sert eleştiriler geldi.

SİNAN AKÇIL: BU ÜSLUP CİDDİ DEĞİL

Danla Bilic’in paylaşımına tepki gösteren isimlerden biri de Sinan Akçıl oldu. Akçıl, yaptığı değerlendirmede Bilic’in kullandığı dili eleştirerek, devletin yürüttüğü ciddi soruşturmalarla ilgili bu tarz esprili ifadelerin doğru olmadığını savundu.

BİLİC’TEN AYRINTILI YANIT: GERÇEKLERDEN SAPMADIM

Sinan Akçıl’ın sözlerine sosyal medya üzerinden cevap veren Danla Bilic, eleştirileri tamamen haksız bulduğunu ifade etti. Sabah erken saatlerde gözaltına alındığını, evinde arama yapıldığını ve jandarma ekipleri ile narkotik köpeklerinin eşliğinde işlemlerin gerçekleştirildiğini belirten Bilic, tüm süreci olduğu gibi anlattığını söyledi.

Bilic, “Gözaltına alındım, evim arandı, kan ve saç testi verdim. Bana saygılı davranan görevlilere teşekkür ettim. Bunların hangisi yalan?” diyerek kendisine yöneltilen suçlamalara tepki gösterdi.

"TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN KİMSEDEN İZİN ALMAM"

Teşekkür etmesinin eleştirilmesini kabul etmediğini vurgulayan Bilic, kimseye minnettarlığını ifade etmek için izin almak zorunda olmadığını dile getirdi. Bir soruşturma sürecinden geçtiklerini belirten fenomen isim, suçlu olmadıklarını ve test sonuçlarının beklendiğini söyledi.

Bilic açıklamasında ayrıca, kendisine yönelik yorumların siyasi ve art niyetli olduğunu savunarak, "Söylediklerimde tek bir yanlış yok. Yaşadıklarımı anlattım ve bunun arkasındayım" ifadelerini kullandı.