Fenomen Danla Bilic bu kez verdiği kilolar nedeniyle gündem oldu. Estetik işlemleriyle ilgili yaptığı açıklamalar çok konuşulan Bilic, daha önce kalça dolgularını erittiğini belirtmişti. Ünlü fenomen bu kez uyguladığı zayıflama iğneleri sonrası pişmanlığını dile getirdi.

DANLA BİLİC'TEN ''İĞNEYLE KİLO VERDİM'' İTİRAFI

Bilic, kısa süre önce uyguladığı iğne ile kilo verme yönteminin ardından riskli kas kaybı yaşadığını söyledi. Bu süreçte vücudunu toparlamak ve sağlıklı bir şekilde formda kalmak için pilatese başladığını belirtti.

“Çok fazla ameliyat olduğum için kalça dolgularımda bir miktar kayıp oldu, kas kaybı da yaşadım. Artık pilatesle formumu korumayı hedefliyorum” diye ekledi.