Türkiye'deki yatırımlarına hız kesmeden devam eden Fransa merkezli yoğurt üreticisi Danone, Avrupa'daki fabrikalarında ise küçülmeye gidiyor.



Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan tek fabrikasını 2026 yılının sonunda kapatmaya hazırlanan Fransız devi, bu kararı, süt ürünlerindeki maliyetlerin diğer lokasyonlara kıyasla önemli ölçüde yüksek olmasıyla gerekçelendiriyor.



İŞÇİLER FARKLI FABRİKALARA GÖNDERİLECEK



Paylaşılan açıklama metninde çalışanlara Danone'nin farklı fabrikalarında istihdam imkanı sunulacağı belirtilirken, ayrıca şirketin iş değişikliği için taşınacak çalışanlara ilave maddi imkanlar sunacağı aktarıldı. 2024 yılında beklentilerin üzerinde bir büyüme elde eden gıda devi, Türkiye'deki fabrika sayısını artırmaya karar vermiş ve Lüleburgaz’daki üretim yerleşkesinde yaptığı 450 milyon liranın üzerindeki yatırım ile yetersiz beslenme (malnütrisyon) tedavisinde kullanılan medikal beslenme ürünlerinin yerli üretimine başlamıştı.

FABRİKANIN KAPATILMASINA SİYASETÇİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Ochsenfurt'taki lokasyon 1972 yılında kuruldu. Gıda, İçecek ve İkram Sendikası (NGG) sözcüsü BR24'e yaptığı açıklamada, kapanma planlarının "Ochsenfurt şehri için de acı bir kayıp" olduğunu söyledi. Sendika, geleceği görüşmek üzere yakında işçi konseyiyle iletişime geçmeyi planlıyor.

Danone'nin duyurusuna yerel siyasetçilerden de tepkiler geldi. Würzburg bölge yöneticisi Thomas Eberth (CSU) ve Ochsenfurt belediye başkanı Peter Juks yaptıkları ortak açıklamada, "Bu, bölgemiz için kötü bir haber; tıpkı Würzburg'daki Brose'nin kapatılacağı duyurusu gibi" dedi.







