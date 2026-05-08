AKP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'da katıldığı etkinlikte 'Dombra' eşliğinde oynadı. TRT'de yayınlanmış tarihi propaganda içerikli 'Payitaht Abdülhamid' dizisinde canlandırdığı 'Tahsin Paşa' karakteri ile ünlenen Yenişehirlioğlu, saat koleksiyonu ile tartışmalara neden olmuştu.





SERVET DEĞERİNDEKİ KOLEKSİYONUNU BÜYÜTÜYOR



Manisa’da Akhisar Kitap Günleri’nin açılışına katılan Yenişehirlioğlu’nun etkinlikte yaptığı hareketler sosyal medyada büyük tepki topladı. AKP’ye ait bir kampanya şarkısı ile keyifli anlar yaşamaya başlayan Yenişehirlioğlu, dans ederek insanları da eşlik etmeye çağırdı.





AKP’li isim, dans ederken kolunda saat koleksiyondan yeni bir marka vardı, Cartier Santos Dumont saatin yaklaşık 600 bin lira olduğu sanılıyor. Vekil daha önce de 3 milyon lira değerindeki Audemars Piguet saati ve 895 bin liralık Rolex marka saatleri ile gündeme gelmişti.



Yenişehirlioğlu'nun toplam kaç saati olduğu ise bilinmiyor.