Yıla enflasyonun altında zamla başlayan, temmuz ayında ücret artışı almayan dar gelirli, eriyen satın alma gücünün sonucu olarak yüksek faize rağmen krediye yöneldi. Temmuz-eylül aylarını kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde büyük bir kısmını asgari ücretli ve emeklilerin oluşturduğu, aylık geliri 25 bin liranın altında olan 2.3 milyon kişi kredi kullandı. Bu grubun kullandığı kredi adedi 3 ayda yüzde 21.9 büyürken, ortalama kredi borcu ise bir yılda neredeyse ikiye katlanarak 126 bin liraya yaklaştı.

100 BİN ÜZERİNDE GERİLEDİ

Bankadan kredi çekemeyenler ise akrabalarından yardım istedi. Türkiye Bankalar Birliği’nin raporuna göre yılın üçüncü çeyreğinde 7 milyon 87 bin kişiye 744 milyar TL’lik tüketici ve konut kredisi kullandırıldı. Bu grupta kullandırılan kredilerin yüzde 89’unu ihtiyaç kredileri oluşturdu. Temmuz-eylül döneminde kullandırılan kredilerin yüzde 70’ini, kredi adedinin ise yüzde 69’unu maaşlı çalışanlar aldı.

Gelir gruplarına göre kredi talebi de benzer bir tabloyu ortaya koyuyor. 25 bin liranın altına geliri olduğunu beyan eden 2 milyon 307 bin kişi, temmuz-eylül döneminde kredi kullandı. Kredi kullananların sayısı 3 ayda yüzde 21.9 büyüdü. 25 bin ile 50 bin lira arasında geliri olanlarda kredi kullananların sayısı haziran sonuna 368 bindi, eylül sonunda 596 bine ulaştı. 100 bin liranın üzerinde kazananlarda ise kredi talebi 2.9 milyondan, 2.4 milyon kişiye geriledi. Düzenli gelirle geçinmek zorlaşırken, borç bakiyesi de arttı. Bireysel kredilerde ortalama borç bakiyesi ekim sonunda 125 bin 748 TL’ye yükseldi.

Borçlu oranı yüzde 65’e yükseldi, tasarruf başladı

BANKALARDAN kredi çekmekte zorlanan dar gelirli ise geçinmek için akrabalarına yöneldi. ING’nin yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’na göre borçluluk oranı 3 ayda 14 puan artarak yüzde 65’e ulaştı. Kredi kartları, hanehalkı borcunda ilk sırada yer alırken, yakınlarına borcu olanların oranı 3 ayda yüzde 7’den yüzde 17’ye ulaştı. Tiyatro ve konsere para ayıramayanların oranı bir çeyrekte yüzde 61’den yüzde 68’e ulaşırken, markette sadece zorunlu ihtiyaçları alanların oranı aynı dönemde yüzde 55’ten yüzde 59’a yükseldi. Vatandaşların 3’te 1’i faturaları zamanında ödemekte zorlandı.