Hükümetin dar gelirli vatandaşlar için satışa sunduğu Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli kapsamında en ucuz daire İstanbul Arnavutköy'deki 1+1 modelde olanlar.

EN UCUZ MODEL 6 MİLYON TL!

En ucuz kategorisinde yer alan konutların değeri 6 milyon TL.

Emlak Konut’un hayata geçirdiği ‘Yeni Yuvam Modeli’nde, Emlak Katılım iş birliğiyle ev almak isteyenlere kamu güvencesi altında faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz ve 'müjde' diyerek sunuldu.

Bu modelle vatandaşlar, teslimat süresini beklemeden Emlak Konut’un İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir’deki 23 projesinden çekilişsiz ve kurasız bir şekilde ev sahibi olabiliyor. Tamamen anapara üzerinden, faizsiz ve ek maliyetsiz ödeme planı sağlayan sistem, 60 aya varan taksitlerle ödenebiliyor.

Ancak asgari ücretli ya da sabit maaşlı bir vatandaş için bu ödeme koşulları oldukça zorlu. "Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli”ne, kredi notu, gelir belgesi veya kefil şartı aranmadan, 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilir." deniyor ancak bu modele herkes başvuramaz.

BU ÖDEME PLANI NASIL İŞLİYOR?

‘Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’ kapsamında Yenişehir Evler Arnavutköy projesindeki 6 milyon TL'lik 1+1 bir konutun ödeme planı:

İlk 30 ay: Emlak Konut ve Tasarruf Finansmanı Şirketi’ne aylık toplam 150 bin TL ödeme,

Son 30 ay: Yalnızca Emlak Konut’a aylık 50 bin TL ödeme.

Toplam 60 ay vadeli bu plan, ev sahibi olmak isteyenlere faiz, peşinat ve ara ödeme yapmadan, teslimat süresi beklemeden konut sahibi olma imkânı sunuyor.

İŞTE DAR GELİRLİNİN ÖDEYECEĞİ AYLIK MİKTAR

Konut bedeli: 6.000.000 TL

Vade: 60 ay (5 yıl)

İlk 30 ay: Aylık 150.000 TL ödeme

Son 30 ay: Aylık 50.000 TL ödeme

Faiz yok, peşinat yok, ara ödeme yok

ÖDEME PLANI

İlk 30 ay:

150.000 TL × 30 ay = 4.500.000 TL

Son 30 ay:

50.000 TL × 30 ay = 1.500.000 TL

TOPLAM ÖDEME

4.500.000 TL + 1.500.000 TL = 6.000.000 TL